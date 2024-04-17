صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 29,667.71 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.18%، ليغلق عند مستوى 6,833.69 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.17%، ليغلق عند مستوى 9,745.75 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.06% ليغلق عند 36,479.05 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 12,660.06 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 5,916.3 نقطة.

ونجح رأس المال السوقي في تخطي حاجز ال 2 تريليون جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2.003 تريليون جنيه.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 22.9 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 71.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.1 مليار سهم، من خلال 130.6 ألف صفقة منفذ.