غدا .. قطع  المياه عن قريتى أبو خلاد والبرج  في مركز ناصر ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي ( كوم أبو خلاد، البرج ) ، وذلك غدا الخميس 18 أبريل 2024 من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 11.30 مساء نفس اليوم ، وذلك لاستكمال أعمال مبادرة حياة كريمة بمركز ناصر

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.