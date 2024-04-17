بمكياج مرعب.. «شهد وكنزي» تلفتان الانتباه في المعرض الدولي للتعليم الفني

شاركت الطالبتان شهد أيمن وكنزي عبدالوهاب، من مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، في المعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت".

وقامت الطالبتان بتصميم مكياج مختلف للفت الأنظار بتجسيد شخصيات مرعبة، مما دفع العديد من الحضور لالتقاط الصور التذكارية.

وقالت شهد وكنزي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إننا نقدم في المعرض ما يعبر عن تخصصنا وهو المكياج، واخترنا شخصية الرعب من مسلسلات أجنبية.

وافتتح الوزير اليوم الأربعاء، النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" المنعقد على مدار يومي، تحت شعار "اصنع مستقبلك".

شارك بمعرض تشغيل وتوظيف العديد من الشركات الوطنية لمساعدة خريجي التعليم الفني التكنولوجي في تطوير مهارات التوظيف لديهم وإيجاد فرص عمل مميزة.

تأتي الفعاليات بحضور وزيرا التعليم والعمل، رخبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

ويتضمن المنتدى عددا من الجلسات يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفني.

كما ناقش المشاركون تلبية المتطلبات والاحتياجات المحلية والدولية من العمالة الفنية المدربة ودور التعليم والتدريب التقني والمهني في إعداد الفنيين المؤهلين للتنمية المستدامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضا آليات تغيير الشكل النمطي عن التعليم الفني، والتعريف بفرص النجاح التي يتيحها للشباب ودور وزارة التربية والتعليم في إعادة صياغة الصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

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