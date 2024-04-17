رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مشروع إنشاء المركز الرئيسى للتعليم الطبى

ناقش الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال لقاءه بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، مشروع انشاء المركز الرئيسى للتعليم الطبى والتدريب على الخدمات العلاجية الخاصة بجامعة جنوب الوادى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية والدكتور محمود الشاذلى عميد كلية العلاج الطبيعى والدكتور حنان فايد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عبدالعال نائب مدير مستشفى الطوارئ واعضاء مجلس ادارة صندوق علاج اعضاء هيئة التدريس.

وأشار رئيس الجامعة الى أن الهدف الرئيسى من انشاء المركز تقديم الخدمات التعليمية التطبيقية لطلاب الكليات والمعاهد الطبية بالجامعة من خلال التعليم والتدريب والممارسة الاكلينيكية التطبيقية على حالات من منسوبى الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن من مهام المركز تقديم التعليم اللامنهجى لطلاب الكليات والمعاهد الطبية كجزء مكمل للتعليم المنهجى من اجل صقل المهارات العملية واتاحة الفرصة للتدريب على الممارسة الاكلينيكية لطلاب الكليات والمعاهد الطبية واجراء بحوث على تطوير التعليم الطبى واصدار مجلة علمية متخصصة فى التعليم الطبى بالاضافة الى تنظيم المؤتمرات وورش العمل.

وقال رئيس الجامعة: إن المركز يقدم خدمات علاجية ايضا لمنسوبى الجامعة من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين واسرهم وطلاب جامعة جنوب الوادى الاهلية.