وكيل "تعليم دمياط" يتفقد سير اليوم الدراسي بالمدارس

واصل محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط ، جولاته التفقدية بمدارس إدارة دمياط التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وإجراء اختبارات المهام الأدائية .

شملت الجولة مدارس، ابن خلدون الابتدائيه وباب الخرس الابتدائية والإمام مالك الابتدائية المشتركة والحزاوي الابتدائية وعمرو بن العاص الإبتدائية وجمال الدين شيحة الابتدائية.

وتفقد "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمكتبات وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، ومتابعة مدى تحصيلهم للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، بالإضافة إلي متابعة تطبيق اختبارات المهام الأدائية، وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد "وكيل الوزارة" على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه "وكيل الوزارة" بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع

عقد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط ، اجتماعا عبر برنامج الزوم مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية‏ و مديري المراحل والمتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان، اليوم الاحد الموافق وذلك لبحث كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب اثناء اجراء الامتحانات، والتعامل بحزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

وأكد "غريب" علي تنفيذ كافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات، والقرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات.