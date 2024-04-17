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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان تتسبب في فيضان عدد من السدود بمحافظة الظاهرة

الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
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تسببت الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان، إلى فيضان عدد من السدود بمحافظة الظاهرة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم /الأربعاء/، أن الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عمان من أمطار غزيرة، أدت لفيضانات في عدد من السدود بالولايات المختلفة، كما تسببت في نزول جارف للأودية وقطع عدد من الطرق بين ولايات محافظة الظاهرة وولايات محافظتي شمال الباطنة والبريمي.
وأكدت الوكالة أن جهود الجهات المختصة مازالت قائمة من أجل إعادة سير الطرق والخدمات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.
 

الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان محافظة الظاهرة فيضان عدد من السدود