رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

كما رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والقرى وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة أحداث الطقس أولًا بأول عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، وتوفير الاستعدادات اللازمة لاستقبال أي حالات سواء من آثار رياح الخماسين أو نشاط الرياح والأتربة مع الإعداد لاستقبال مصابي الإجهاد الحراري في حال حدوثها.

فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد، توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأي حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وتواجد رجال المرور على الطرق الرئيسية والميادين العامة تحسبا لأي ظروف سيئة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس، واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين.