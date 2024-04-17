"اللغة والذكاء الاصطناعي تحديات العصر" مؤتمر بألسن القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي البحثي السابع لكلية الألسن، بهدف نشر أخلاقيات البحث العلمي وبتنظيم وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية تحت عنوان اللغة والذكاء الاصطناعي تحديات العصر عقد المؤتمر بقاعة الأنشطة الطلابية.

يأتي المؤتمر - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تلاوة مباركة لآيات القرآن الكريم، وجاء المؤتمر بإشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، وبإشراف تنفيذي الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي للجامعة، والدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأمين الكلية وطلابها .

وخلال المؤتمر- أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن كلية الألسن متميزة بأدائها وأعضاء هيئة التدريس وطلابها، مؤكدا على ضرورة التركيز على تنمية البحث العلمي للطلاب منذ الصغر.

ومن جانبه - أعرب الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن عن سعادته البالغة بعقد المؤتمر الطلابي السابع للكلية، مشيراً إلى أن كلية الألسن انشأت لتكون منارة وجسر التواصل بين الشعوب، حيث أصبح للكلية مكانة مميزة؛ فهى مصنع للمترجمين، موجهاً الشكر لإدارة الجامعة على الانتهاء من إنشاء وتجهيز المبنى الجديد الخاص بالكلية.

فيما أكد الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي أن وحدات الدعم الأكاديمي داخل الكليات تهدف إلى تشجيع ودعم الطلاب المتفوقين دارسيا، والأخذ بيد المتعثرين دراسيا ودعم الطلاب ذوي الهمم، والتواصل مع كافة الطلاب لحل مشاكلهم والاستفادة من مقترحاتهم .

بينما أوضح الدكتور طارق أبو الميلة أن عدد الطلاب المشاركين بالمؤتمر بلغ 30 طالب وطالبة، وعدد الأبحاث المقدمة 5 بحوث، بواقع بحثين لقسم اللغة الصينية، وبحث لقسم اللغة الفرنسية، وآخر لقسم اللغة الألمانية، وبحث لقسم اللغة الإنجليزية.