مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم تريلا بتروسيكل بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وبصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

وتبين تصادم شاحنة نقل "تريلا" مع تروسيكل أمام مدرسة الزراعة الثانوية بمدينة بلاط أسفر عن مصرع عبد المحسن عمر عبد المحسن، 43 عامًا من محافظة أسيوط ومقيم بمركز بلاط، وإصابة إبراهيم حسن بخيت، 30 عامًا ومقيم بمركز بلاط.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى والمصاب لمستشفى الداخلة لتلقي العلاج، فيما جرى وضع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، فيما رفعت وحدة المرور بالتعاون مع مركز بلاط آثار الحادث.