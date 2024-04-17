الجارديان: المستشار الألماني يناشد الصين السعي لدى موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المستشار الألماني أولاف شولتز ناشد الرئيس الصيني تشي جين بنج السعي لدى موسكو من أجل وضع نهاية للحرب بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير إخباري - أن المستشار الألماني أكد للرئيس الصيني خلال اجتماع في بكين أمس الثلاثاء أن الصين لها كلمة مسموعة لدى الجانب الروسي من أجل إنهاء تلك الحرب التي وصفها بأنها "عديمة الجدوى".

وأكد المستشار الألماني في نفس الوقت أنه طالب الرئيس الصيني بممارسة نفوذه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسحب قواته من أوكرانيا ووضع نهاية لتلك الحرب الدامية، موضحا في نفس الوقت أنه من المقرر عقد مؤتمر دولي للسلام في أوكرانيا في سويسرا في يونيو القادم بدون مشاركة روسيا.

وتشير الصحيفة إلى أن المستشار الألماني أكد للرئيس الصيني خلال اجتماعهما أمس، أن الحرب في أوكرانيا ومساعي روسيا لتكديس المزيد من الأسلحة تلقي بظلالها السلبية على أمن القارة الأوروبية بأسرها وتؤثر سلبا على المصالح الأوروبية.

ولفتت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن ألمانيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول التي تقدم دعما عسكريا لأوكرانيا منذ بداية الحرب هناك.

في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أنه بإمكان الصين الإسهام في تحقيق السلام في أوكرانيا من خلال الاضطلاع بدور إيجابي في مؤتمر سويسرا.

ورأت الصحيفة أن الرئيس الصيني غير مقتنع بجدوى مثل هذا المؤتمر في ظل غياب روسيا عن المشاركة، حيث أوضح أن أي جهود لإحلال السلام في أوكرانيا يجب أن تشمل مشاركة جميع الأطراف المعنية، كما أنها يجب أن تحظى بقبول واعتراف طرفي الصراع.. مشيرة إلى أن الجانب الروسي أيضا أكد أن المؤتمر المزمع عقده في سويسرا عديم الجدوى في ظل عدم مشاركة موسكو.

وأكدت الصحيفة، في الختام، أن التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين روسيا والصين شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بل أن العلاقات الثنائية تحولت إلى شراكة استراتيجية منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت منذ ما يزيد على عامين.

