تهديدات متبادلة.. قائد جيش الاحتلال يتوعد بالانتقام.. ورئيسي: انتظروا رد فعل شديد

الأربعاء 17/أبريل/2024 - 09:59 ص

قال رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هاليفي، خلال كلمة ألقاها أمام الجنود في قاعدة تأثرت بضربة إيرانية، إن الكيان الصهيوني سينتقم من إطلاق العديد من الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار عليه، في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن طهران سترد على «أقل إجراء» من جانب كيان الاحتلال.

ودعا وزير خارجية الكيان الصهيوني، إسرائيل كاتس، نظراءه من ٣٢ دولة، من بينها فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وأوكرانيا والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ عقوبات ضد إيران.

وأعلن هاليفي أثناء زيارته لقاعدة نيفاتيم جنوب الأراضي المحتلة، أن جيش الاحتلال سيرد على إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار عليهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، بعد ذلك بوقت قصير في القاعدة: «سنفعل كل ما هو ضروري لحماية إسرائيل، وسنفعل ذلك بالشكل المناسب والملائم الذي نختاره».

وحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن «أدنى إجراء» من جانب الكيان الصهيوني ضد المصالح الإيرانية سيؤدي إلى رد فعل شديد من بلاده، بحسب بيان أصدرته الرئاسة أمس الثلاثاء وبثته وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا».

وقال رئيسي في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في وقت متأخر من يوم الاثنين: «الآن نعلن بحزم أن أدنى إجراء ضد مصالح إيران سيؤدي بالتأكيد إلى رد فعل شديد وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه».