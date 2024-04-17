سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بشكل طفيف، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، متأثرة بالارتفاعات القياسية المعدن الأصفر في البورصات العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب 24 في السوق المصرية بداية اليوم نحو 3725.75 جنيه للشراء و3702.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجرام عيار 21 (الأكثر إقبالا وانتشارا) اليوم الأربعاء حوالي 3260 جنيها للشراء و3240 جنيها للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 22 ببداية التعاملات إلى 3415.25 جنيه للبيع، و3394.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 2794.25 جنيه للشراء و2777.25 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الجرام عيار 14 في السوق المصرية اليوم نحو 2173 جنيها للشراء.

وعن سعر الذهب عيار 12، حقق ببداية التعاملات نحو 1862.75 جنيه للبيع، و1851.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة نحو 1397.25 جنيه للبيع، و1388.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه اليوم عيار 24 ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب" نحو 26080 جنيها للشراء و25920 جنيها للبيع.

وتختلف أسعار الذهب في السوق المحلية بعد إضافة الدمغة والمصنعية، ويتراوح سعر المصنعية الذي يكون في الغالب من 80 جنيها بحد أدنى لدى بعض التجار، وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام، وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار.

وعالميا، اقترب سعر أونصة الذهب العالمي اليوم من المستويات القياسية التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي، حيث يستمر الذهب في الحفاظ على مكاسبه بدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى اليوم عند 2392 دولارا للأونصة قبل أن يعود إلى التراجع بنسبة 0.5% ليتداول عند المستوى 2387 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2383 دولارا للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب الفوري أمس بنسبة 1.7%، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي يوم الجمعة الماضية عند 2431 دولارا للأونصة، ويكون الذهب قد سجل ارتفاعا منذ بداية شهر إبريل بنسبة 6.2%.

الارتفاع الأخير في أسعار الذهب الفوري يأتي مدفوعا إلى حد كبير بتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.