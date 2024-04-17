استشهاد 9 فلسطينيين وفقدان 9 آخرين في قصف وسط وجنوب غزة

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاءـ استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت "وفا" بفقدان 9 فلسطينيين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية، كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.