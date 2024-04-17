تحقيقات موسعة في إصابة سيدة إثر حريق برج سكني بفيصل

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول إصابة سيدة فى حريق هائل نشب داخل 4 طوابق ببرج في شارع عبد القادر بمنطقة فيصل، وانتدبت المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، واستمعت إلى إفادات قاطني البرج السكني حول الحريق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



احتراق 4 طوابق

وكشفت التحريات أن الحريق نشب داخل طابق من الرج وسرعان ما امتد إلى الثلاث طوابق الاخرى، وان والسيدة المصابة وتدعى "منال.أ" 40 سنة، تصادف وجودها في أحد الطوابق المحرقة، فأدى ذلك إلى إصابتها بحالة اختناق لاستنشاقها لدخان الحريق.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل ببرج سكني بدائرة القسم.



ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالتنسيق مع مأمور القسم بعدة سيارات إطفاء إطفاء، الي محل البلاغ.



وتبين بالفحص نشوب حريق داخل 4 أدوار لبرج مكون من 14 طابقًا ما أسفر عن إصابة سيدة بحالة اختناق وخضعت للعلاج بموقع الحريق وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة مصدر النيران.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.