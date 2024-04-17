اعتبارًا من 10 ذو القعدة.. مطار الطائف يحظر مرور حاملي تأشيرات الزيارة

أعلنت إدارة مطار الطائف الدولي بالمملكة العربية السعودية، عن منع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارة الى المملكة بجميع أنواعها "عائلية -شخصية- تجارية "، وذلك اعتبارًا من من ١٠ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ والموافق ١٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى ١٠ ذو الحجة ١٤٤٥ الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٤.



يأتي ذلك ضمن استعدادات السعودية لاستقبال موسم الحج وعقدت اللجنة المتعلقة بشؤون العمرة والحج اجتماع، أمس الإثنين، لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة في هذا الشأن وذلك بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل والذي نقل تحيات وشكر أمير منطقة مكة المكرمة لكافة الجهات العاملة في موسم عمرة شهر رمضان نظير الجهود التي أسهمت بفضل الله ثم بما وفرته القيادة من إمكانات مادية وبشرية أسهمت في نجاح الخطط التشغيلية الرامية للتسهيل على ضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم في أمن وسكينة ويُسر، مؤكدًا أن التناغم والتكامل بين الجهات في أداء المهام كان له أثره البارز في توفير المناخ الآمن لقاصدي المسجد الحرام الذي شهد أعدادًا غير مسبوقة هذا العام.



وتخلل الاجتماع استعراض نتائج أعمال الجهات خلال موسم شهر رمضان المبارك، والتي شملت خدمات النقل حيت تم نقل 61 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام تردديًا بواسطة 2260 حافلة، والخدمات الإسعافية والصحية إذ لم يتم رصد أي أوبئة ولله الحمد، وخدمات الإعاشة والتموين والتغذية، وفي هذا الصدد تم توزيع ما يزيد عن 20 مليون وجبة غذائية خيرية في العديد من المواقع بمكة المكرمة عبر برنامج لجنة السقاية والرفادة الذي تشرف عليه الإمارة.



وجرى استعراض الخدمات الأخرى التي هدفت لتمكين ضيوف الرحمن من آداء شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة. وتمت مناقشة خطط الجهات لما تبقى من موسم العمرة وما تحقق من إيجابيات بهدف تعزيزها وماتم رصده من ملاحظات وطرق تلافيها ومعالجتها، وتطرقت اللجنة لجاهزية خطط الجهات ومؤشرات الاستعدادات لموسم حج العام الحالي 1445هـ.