الأرصاد تنصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ان غدا الاربعاء، يشهد أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، و تتأثر الجمهورية غدا برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء .

يصاحب ذلك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد .

كما يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ونصحت الارصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعة الذروة ، كما نصحت بالإكثار من تناول السوائل ، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

