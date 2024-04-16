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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأرصاد تنصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ان غدا الاربعاء، يشهد أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، و تتأثر الجمهورية غدا برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء .

يصاحب ذلك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وشمال الصعيد .

 كما يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.  

ونصحت الارصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء ساعة الذروة ، كما نصحت بالإكثار من تناول السوائل ، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر  ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل. 
 

الارصاد غدا أجواء شديدة الحرارة