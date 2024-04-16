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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

القوات المسلحة الأردنية: سلاح الجو الملكي مستمر بالقيام بدوريات جوية مكثفة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
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قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، إن سلاح الجو الملكي مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي.

وكان الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الأردنية، صرح بأن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمالى الأردن يعود لطائرات من سلاح الجو الملكى الأردنى تحركت استجابة لإنذار من اجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر، بحسب قناة المملكة.

وبين الناطق أن طائرات سلاح الجو الأردنى تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها.

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى بالمواطنين عدم تداول الشائعات التى من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

سماء المملكة مجالنا الجوي سلاح الجو الملكى