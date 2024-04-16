غدًا.. أبطال «قمر الغجر» يودعون جمهور مسرح البالون

يودع أبطال العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي «قمر الغجر» جمهور مسرح البالون بالعجوزة، في الثامنة مساء غد الأربعاء، بعد أن قدم أبطال المسرحية 7 ليالي عرض طوال أيام عيد الفطر المبارك.

العرض من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي تدور أحداثه في حي الغجر، وحي الصيادين، حيث تنشأ قصة حب كبيرة بين ابن الوزير وبنت الغجر "قمر"، وتتوالى الأحداث.

يُشارك بطولة المسرحية الفنانين: ميرنا وليد، سيف عبدالرحمن، أمال رمزي، نهلة خليل، سيد عبدالرحمن، حسان العربي، فتحي سعد، وفاء السيد، علاء حسني، مها عثمان، بهجت لطفي، بوسي الهواري، إبراهيم غنام، أحمد رحومة، أحمد مصطفي، ومجموعة من فناني الفرقة الغنائية الاستعراضية، أغاني الشاعر سعيد شحاتة، ألحان أحمد الناصر، استعراضات محمد زينهم، ملابس د. مروة عودة، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور محمد سعد، والعمل من كتابة وإخراج د. عمرو دوارة.