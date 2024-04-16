طعنه بمطواة.. المؤبد لمتهم بقتل بائع في مشاجرة بالمرج 

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل بائع لخلافات بينهما علي أولوية البيع في مشاجرة بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم “س.م” قتل بائع يدعي “ج.ط” بمشاجرة في المرج لخلافات بينهما واستغل المتهم تواجد المجني عليه بمفرده وذهب إليه وبداخله الانتقام والتخلص منه وعقب رؤيته تشاجر مع المجني عليه، وأخرج من ملابسه مطواة ودفعها نحو المجني عليه ليسدد في قلبه عدة طعنات تسببت في وفاته بالحال.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد الثالث من عمره، مرتدي كامل ملابسه، وتوفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية لتوقف عضلة القلب.

وقال الشهود في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم تشاجر مع المجني عليه ونشبت ببنهما مشادة كلامية بسبب خلافات حول أولوية البيع بالمنطقة محل البلاغ وسدد المتهم طعنات المجني عليه مما نتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها والتي أودت بحياته.

ومن جانبها قالت زوجة المجني عليه، أنه يخرج لعمله منذ الصباح، ولديه طفلان وكان يسعي لكسب العيش بالحلال من أجل أسرته، وأن المتهم سيئ السمعة ويتشاجر مع الجميع واعتدي علي زوجها بالضرب أكثر من مرة إلى أن تسبب في قتله ووفاته.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة تفيد سقوط بائع داخل محل عمله إثر مشاجرة بينه وبين بائع آخر، وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي محل البلاغ وعثرت علي جثة بائع.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.