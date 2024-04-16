كوريا الجنوبية تحيي الذكرى العاشرة لحادث غرق العبارة "سيول"

أحيت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، الذكرى العاشرة لغرق العبارة "سيول"، والتي تعد إحدى أسوأ الكوارث البحرية التي شهدتها البلاد وراح ضحيتها 299 شخصا فضلا عن فقدان 5 أشخاص.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن أقارب وأصدقاء الضحايا أقاموا اليوم مراسم تذكارية على متن سفينة تابعة لخفر السواحل في موقع الحادث، كما أقيمت فعاليات أخرى في مختلف أنحاء البلاد لإحياء الذكرى العاشرة للكارثة.

وغرقت العبارة في صباح يوم السادس عشر من أبريل عام 2014 قبالة الساحل الجنوبي للبلاد وهي في طريقها من مدينة "أنشيون" إلى جزيرة "جيجو"؛ ما أدى إلى مقتل 299 شخصا أغلبهم طلاب في المرحلة الثانوية كانوا في رحلة ميدانية.

وأفادت التحقيقات بأن العبارة كانت مكتظة بالركاب وأن جهود الإنقاذ لم تكن كافية.

من جهته، عبر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، عن تعازيه في أرواح الضحايا خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وقال: إنه مازال يتذكر يوم الحادث بوضوح على الرغم من مرور عقد، وقدم مجددا خالص تعاطفه مع الأسر المكلومة.