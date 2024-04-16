منحة إيفل لدراسة الماجستير بفرنسا لـ 5 طلاب بحقوق عين شمس

حصل خمسة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة عين شمس على منحة إيفل “ Bourse" Eiffel، لدراسة الماجستير بفرنسا، وهي منحة تقدمها الحكومة الفرنسية لتمكين مؤسسات التعليم العالي الفرنسية من جذب أفضل الطلاب الأجانب للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه.

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، محمد صافي عميد كلية الحقوق.

تعد منحة إيفل من أفضل المنح التي تقدمها دولة فرنسا، حيث إنها منحة تنافسية ممولة بالكامل، يتقدم لها الطلاب من جميع أنحاء العالم لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في جميع التخصصات الأكاديمية، وحصول خمسة من طلاب الشعبة الفرنسية عليها يعكس قدرة طلاب الكلية العلمية على المنافسة على المستوى العالمي.

وقام محمد صافي عميد الكلية ووكلاء الكلية بتقديم خالص التهنئة للطلاب وإدارة الشعبة الفرنسية بالكلية بالحصول على المنحة متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، كما تقدم بالشكر إلى نورا عيسى مديرة الشعبة الفرنسية بالكلية، والمدرس المساعد ندى الجمل على الدعم المميز المقدم للطلاب والذى نتج عنه حصول هذا العدد منهم للمرة الأولى في تاريخ الشعبة على منحة إيفل .