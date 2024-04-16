ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. ضرورة وقف إطلاق النار.. السيسي ورئيس الاستخبارات الروسية يناقشان الوضع فى غزة

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس الأربعاء 17 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

33797 شهيدا و76465 مصابا جيش.. الاحتلال يستعد للهجوم على رفح

ضرورة وقف إطلاق النار.. السيسي ورئيس الاستخبارات الروسية يناقشان الوضع فى غزة

تهديدات متبادلة.. قائد جيش الاحتلال يتوعد بالانتقامً ورئيسى: انتظروا رد فعل شديدا 

ضبط النفس.. بايدن: لا نريد صراعا فى الشرق الأوسط.. والسودانى يدعو للتهدئة

استمرار الدعم الأمريكى لكييف.... والمستشار الألمانى: ناقشت «السلام العادل» فى أوكرانيا مع الرئيس الصينى

توقعات بارتفاع النمو العالمى فى 2024إلى %3 

البوابة غزة وقف اطلاق النار السيسي الاحتلال بايدن