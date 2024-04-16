اقرأ غدًا في «البوابة».. ضرورة وقف إطلاق النار.. السيسي ورئيس الاستخبارات الروسية يناقشان الوضع فى غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس الأربعاء 17 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
33797 شهيدا و76465 مصابا جيش.. الاحتلال يستعد للهجوم على رفح
ضرورة وقف إطلاق النار.. السيسي ورئيس الاستخبارات الروسية يناقشان الوضع فى غزة
تهديدات متبادلة.. قائد جيش الاحتلال يتوعد بالانتقامً ورئيسى: انتظروا رد فعل شديدا
ضبط النفس.. بايدن: لا نريد صراعا فى الشرق الأوسط.. والسودانى يدعو للتهدئة
استمرار الدعم الأمريكى لكييف.... والمستشار الألمانى: ناقشت «السلام العادل» فى أوكرانيا مع الرئيس الصينى
توقعات بارتفاع النمو العالمى فى 2024إلى %3