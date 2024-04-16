العراق يعلن تصفية 5 عناصر إرهابية في ضربة جوية

عثرت القوات الأمنية العراقية من جهاز مكافحة الإرهاب، على 5 جثث لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، كان سلاح الجو استهدفهم في ضربة جوية، ضمن قاطع عمليات شرق محافظة صلاح الدين.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، فإن جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وإشراف من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم، إذ نفذ صقور الجو الغيارى ضربتين جويتين ناجحتين باستخدام طائرات F_16 ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين ديالى لاستهداف هذا المكان، وبحسب المعلومات الدقيقة فإن العملية أسفرت عن تدمير أوكار لداعش بداخلها 5 عناصر إرهابية.

وفي بيان ثان، أكدت خلية الإعلام الأمني، أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بتفتيش مكان الضربات الموجعة التي نفذتها طائرات F_16 ضمن قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين والتي جاءت بعد متابعة ومراقبة متواصلة ولمدة ستة أيام من قبل الأبطال في خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وتواجد ميداني من الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية.

وعثر جهاز مكافحة الإرهاب من خلال البحث الدقيق ورغم وعورة وصعوبة المنطقة على خمس جثث لعصابات داعش الإرهابية، كما تبين أن هذه الضربات الجوية دمرت أسلحة ومعدات مواضع وأنفاق ومواد لوجستية كانت تستخدم من قبل هذه العناصر الإرهابية التي رحلت إلى مصيرها المحتوم جهنم وبئس المصير، فضلاً عن تدمير هواتف والعثور على خمس قطع سلاح ومستمسكات وأوراق وخطوط هواتف.