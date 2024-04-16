الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر

يستضيف مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، العرض المسرحي "بأم عيني 1948" للحكواتي الفلسطيني الفنان والمخرج غنام غنام، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 18 أبريل الجاري.

يتناول العمل الحديث عن هشاشة الاحتلال، ويطرح أكثر من سؤال من خلال بطل العرض، حيث ترصد المسرحية الانتصارات اليومية التي يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، إضافة إلى شواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجر منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال ما زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول: الأرض بتتكلم عربي.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المائدة المستديرة التي تنظمها لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "فلسطين في المسرح المصري"، خلال يومي الأربعاء والخميس، ١٧ و ١٨ أبريل الجاري، بالمجلس الأعلى للثقافة، وساحة مركز الهناجر للفنون، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.