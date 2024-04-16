الدولار يصعد في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء مقدار جنيه واحد على الأقل مع بدء عودة الجهاز المصرفي لعمله بعد إجازة عيد الفطر المبارك والتي استمرت ما يجاوز 5 أيام متصلة، ليسجل سعر العملة الخضراء 48.49 جنيه للشراء و 48.59 جنيه للبيع في المتوسط.

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات EBank مسجلا 48.2 جنيه للشراء و 48.3 جنيه للبيع ثم 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس و البركة ليسجل 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك حوالى 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني QNB، المصرف العربي الدولي AIB، الاستثمار العربي Ai، التنمية الصناعية IDB،الأهلي المصري، مصر،HSBC، العقاري المصري العربي".

بلغ أغلي سعر دولار أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي مسجلا 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع ثم 48.7 جنيه للشراء و 48.8 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، كريدي أجريكول".