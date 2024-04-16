في روشة ميكانيكا.. سهر الصايغ تبدأ تصوير مشاهد اتنين × واحد.. صور

بدأت الفنانة سهر الصايغ تصوير عدد مشاهد من دورها في فيلم "اتنين × واحد" بمشاركة الفنان سامح حسين، ونجم الكوميديا محمد ثروت، حيث تجسد من خلاله فتاة تعمل في ورشة ميكانيكا مع والدها، وهى تعمل معه بعد أن حصلت على دبلوم صنايع لكى تساعده فهى إبنته الوحيدة ومرتبطة به إرتباط كبير.

ويشارك في الفيلم أيضا كل من الفنانة عبير صبرى، محمد جمعة، علاء مرسى، باسم سمرة، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، يوسف عامر، مايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال، تأليف محمد فتحى عبدالمقصود، محمد أبو السعود، وإخراج أحمد عبد العال.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثانى عاش طفولة مرفهة؛ حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان أول المستفيدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال، ويحمل الفيلم عدد من المفاجئات خلال عرضه في دور العرض السينمائى ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.