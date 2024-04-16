الإمارات وبريطانيا يناقشان أهمية تعزيز مبادرات الطاقة النظيفة وتسريع العمل المناخي

التقى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

جاء اللقاء على هامش افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في أبوظبي اليوم، وناقش الجانبان أهمية تعزيز مبادرات الطاقة النظيفة وتسريع العمل المناخي لتحقيق الأهداف المحددة في "اتفاق الإمارات" التاريخي.

وقد انطلقت فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، اليوم الثلاثاء، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتتواصل أعمال الدورة الـ16 من القمة على مدار ثلاثة أيام مع تركيز خاص على تحقيق الأجندة المتفق عليها خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دبي في نوفمبر الماضي.

وتحتضن القمة برنامج التبادل المعرفي الأكثر شمولاً في تاريخها، بمشاركة ما يزيد على 350 من أبرز الخبراء وصنّاع السياسات والأكاديميين والمستشرفين العالميين.

وسيطرح المشاركون تحليلاتهم الخاصة حول سُبل تنفيذ أطر العمل التي وضعها مؤتمر COP28 من خلال 5 مؤتمرات استكشافية و3 منتديات تفاعلية.