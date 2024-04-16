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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

أطعمة تحسن الحالة النفسية.. تعرف عليها

اطعمة صحية
اطعمة صحية
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الطعام الذي يتناوله الشخص من أحد العوامل التي تفرق في الحالة النفسية للشخص فهناك أطعمة تسبب مزاجا سيئا وتوترا للشخص وأطعمة أخرى تحسن من الحالة النفسية والمزاجية نظرا لانها أطعمة صحية وتبرز "البوابة نيوز" تلك الأطعمة.

 

-نصائح لتحسين الحالة المزاجية:

اتباع نظام غذائي صحي.

عدم تناول الاكلات السريعة الغير صحية مثل البطاطس المقلية والدهون والسكريات.

تناول البروتين في كل وجبة اساسي لحالة صحية ومزاجية افضل.

تناول الفواكه منها الموز والبرتقال والتفاح.

تناول الخضروات وطبق ثابت يوميا من السلطة.

اعتماد الدهون الصحية في الوجبات مثل زيت الزيتون والافوكادو والمكسرات.

تناول الأسماك والسلمون فهما من الاطعمة المهمة للجسم.

الشيكولاتة الداكنة صحية مهمة وصحية وبديلة للشيكولاتة العادية.

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