وكيل تعليم الجيزة يلتقي أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب

التقى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بمكتبه بديوان عام المديرية أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب تعليم الجيزة.

خلال اللقاء تم الحوار المتبادل بين سلومة وأبنائه أعضاء مكتب اتحاد طلاب المحافظة لمراجعة جداول امتحانات النقل للمرحلة الثانوية العامة، وإضافة التعديلات اللازمة لمصلحة الطلاب حيث قال سلومة خلال اللقاء :



إن الشباب هو محور التغيير والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الجيزة هو الممثل الشرعي لطلاب مدارس المحافظة ولابد من تمكين الشباب بناء على رؤية الدولة ومشاركتهم فى صنع القرار

وقد تحاور مع أعضاء المكتب حول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وامتحانات النقل، فالاتحادات الطلابية ممثل عن جميع طلاب محافظة الجيزة ويجب أن يوضع الجدول بأفضل شكل وأمثل صورة وكل ما يشغلنا هو راحة الطالب وولي الأمر

ووجه بمتابعة صفحة اتحاد طلاب الجيزة ومشاركة المنشورات المحورية الهامة التى تخدم العملية التعليمية ليطلع عليها الجميع

وتحدث عن التحديات التي تواجه الدولة والأزمات الاقتصادية العالمية ووجه أعضاء المجلس على ضرورة توصيل فكر الدولة لأصدقائهم الطلاب وتعريفهم بالمشاريع القومية.

كما نوه إلى متابعة مصادر الأخبار والمواقع الموثوقة وذلك للمصداقية وتحرى الخبر الصحيح، والذي يتوافق مع السياسة العامة للدولة. وقال سيادته، أنتم تمثلون الشباب والشباب يجب أن يهتم بالابتكار والتنوع باستمرار مع البعد عن التكرار

حضر اللقاء من أعضاء المكتب التنفيذي الطلاب:

أمين الاتحاد/محمد جمال.

الأمين المساعد/ نور أيمن.

مقرر اللجنه الدينية والثقافية/ أمير أشرف.

مقرر اللجنة الاجتماعية/ يحيى ياسر.

مقرر اللجنة العلمية/ محمد حسام ومقرر اللجنة الفنية/ ندى مصطفى.