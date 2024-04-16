الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة

ثمن حزب الحرية المصري، اطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاءالفلسطينيين، والتي تتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات، مؤكدا إن مصر لم تتأخر لحظة عن دعم ومساندة الأشقاء فى غزة.

وأشاد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي أصبح له دور في الواقع المصري، و توحيد القوي وتنسيق و تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة، مضيفا أنه نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى في تنمية المجتمع.

وأكد مهني، أن العمل الاهلي يقع على عاتقه دور كبير تجاه مساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، مضيفا أن الدعم الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته يأتي تأكيدا إنها القضية الأولى للأمة العربية.