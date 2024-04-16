القاصد يشهد اللقاء التعريفي لبرامج هيئة فولبرايت مصر للباحثين بجامعة المنوفية

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللقاء التعريفي لبرامج هيئة فولبرايت مصر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بجامعة المنوفية ، الذي نظمه مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، لتقديم شرح مفصل عن الهيئة وسُبل التقديم في برامج الماجستير والدكتوراة ،وعدد من البرامج البحثبة والمهنية، وذلك بحضور الدكتورة ماجي ناصف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت بمصر والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،وإشراف الدكتورة غادة حسن المنسق التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بجامعة المنوفية.

رحب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة في بداية اللقاء بأعضاء هيئة فولبرايت والحضور من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة المنوفية ،مؤكدًا على حرص الجامعة الدائم علي تطوير المهارات البحثية ودعم البحث العلمي بالجامعة وذلك من خلال عقد لقاءات تعريفية وبحثية مع الهيئات الدولية المانحة للباحثين بالجامعات كهيئة فولبرايت وهي لجنة التبادل العلمي والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بهدف تيسير كافة شئون برنامج التبادل التعليمي والثقافي بين البلدين. والتي تعمل في منح برامج بحثية دولية منذ ٧٥ عاما داخل مصر.

كما دعا الدكتور أحمد القاصد الباحثين بالتقديم في برامج الهيئة المعلنة في برنامج الماجستير والدكتوراه وإعداد القادة وبرنامج الإشراف المشترك لدرجة الدكتوراة. مضيفا بأن المنح ممولة بالكامل بهدف دراسة الماجستير والدكتوراة، وجمع المادة العلمية وإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة، بالإضافة إلى المنح المخصصة للفنون المختلفة والدراسات الإسلامية واللغات وإدارة الأعمال وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.

و أشار الدكتور حازم صالح نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث إلي دور عمداء ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث في دعم الباحثين وحثهم للتأهيل البحثي والتدريب المهني وثقل اللغة الإنجليزية لتمكنهم من التعرف على المنح البحثية في الهيئات الدولية وهيئة فولبرايت مصر ودعمهم بورش العمل البحثية والتعريفية وكيفية التقديم والحصول على المنحة الدراسية واكتساب الخبرات المهنية المتعددة وزيادة عدد الباحثين في برنامج الماجستير للهيئة المعاونة.

هذا وقد تحدثت الدكتورة ماجي ناصف عن آلية وكيفية التقديم والإلتحاق ببرامج الهيئة في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء التدريس من خلال موقع الهيئة https://shorturl.at/fmL27.

كما أشارت ناصف إلى نوعية البرامج المتاحة للباحثين كبرامج الماجستير والدكتوراة وبرامج الدراسات الإسلامية وبرامج أبحاث وجمع مادة علمية لطلاب الدكتوراة بالجامعات المصرية وبرنامج الإشراف المشترك لدرجة الدكتوراة ومنح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة وبرنامج الأساتذة الزائرين وبرنامج إعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية المتعددة.