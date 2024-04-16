20 أبريل.. انطلاق عروض مهرجان بؤرة لمسرح المدرج بجامعة دمنهور

أجريت اليوم فاعليات القرعة العلنية لعروض مهرجان بؤرة لمسرح المدرج لطلاب كليات جامعة دمنهور بمقر قاعة مؤتمرات جامعة دمنهور.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد شعلة قائم بأعمال نائب رئيس جامعة دمنهور، لشئون التعليم والطلاب والطالبة ميادة محمود رئيس اتحاد الطلاب الجامعة ورئيس أسرة طلاب من اجل مصر، بالجامعة يقام المهرجان في الفترة من 20-4 الي 24-4 علي مسرح مدرج 1 بكلية العلوم .

وفي كلمته أعرب شعله، عن إعجابه بمواهب الطلاب والحس الفني لهم، مؤكدا أن الفن هو قوة مصر الناعمة، مشيرًا إلى تقديره للطلاب الذين حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم الامتحانات.

وأكد على دعم الجامعة الكامل للطلاب المتميزين في كافه المجالات من خلال قطاع التعليم والطلاب، والاهتمام بتوفير كافة الامكانيات اللوجيستية والبيئة المناسبة لتنمية قدراتهم مما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم والنشاط الطلابي هم أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

وتتكون لجنة التحكيم من الفنان محمد البياع رئيسا للجنة و عضوية كلا من المخرج والشاعر سامح رخا والمخرج الممثل محمد الحداد.

ويشمل المهرجان 4 ورش هي ورشة النقد المسرحي للاستاذ الدكتور بهلول سالم استاذ النقد والأدب ، ورشة التاليف المسرحي للدكتور طارق عمار الكاتب والناقد المسرحي وورشة التمثيل للفنان احمد القسطاوى وورشة الاخراج الفنان المخرج محمد البياع .

وجاءت القرعة في اليوم العرض المسرحي " احمر علي بويا وامي بطيخ" كلية الزراعة ، تأليف و إخراج احمد الحرفة ، يليه العرض المسرحي " تماثيل بتتحرك " لكلية الآداب تأليف إيهاب يونس وإخراج عبد الله الحكيم .

ويوم الأحد ثاني أيام المهرجان العرض الاول " في انتظار الحقيقية " عن نص غرفة بلا نوافذ ليوسف عز الدين عيسي، وتقدمه كلية الآداب إخراج محمد ناصف، يليه عرض " حلمي ليلة صيف" عن نص مرة واحد حلمي تأليف أحمد القسطاوى وتقدمه لكلية التجارة إخراج حسن الشاعر، يوم الاثنين العرض المسرحي " سلم طالع الشمس " تأليف ابراهيم الحسيني، وتقدمه كلية التربية إخراج مهند ابو السعد ، يليه عرض " القطة العميا" تأليف سامح عثمان وتقدمه كلية التربية للطفولة المبكرة اخراج ثريا نعيم .

ويوم الثلاثاء العرض المسرحي " مرة واحد حلمي" تأليف أحمد القسطاوى وتقدمه كلية الاداب إخراج ايمن رزق ، يليه " نزهة في الجليد " تأليف لي بليسينج وتقدمه كلية الطب البيطري إخراج عبد الرحمن عصام ، يليه " فن ايه " عن نص مسرحية بابا تأليف شريف صلاح الدين وتقدمه كلية العلوم إخراج.مصطفي كفافي.

وحضر حفل إجراء القرعة مشرفي النشاط الفني بجامعة دمنهور و رؤساء الأقسام رعاية الشباب بالجامعة و مخرجي العروض المشاركة في المهرجان ومحمد الشعيرة مدير إدارة النشاط الفني بجامعة دمنهور و مدير المهرجان.