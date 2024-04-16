حملة بالعريش للتفتيش على مزارع الدواجن والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته بتشكيل لجنة تفتيش علي مزارع الدواجن تضم كلا من الطب البيطرى ومركز أصدار التراخيص والتموين والزراعه والبيئه والإشغالات والصحة وإدارة المتابعة والتأكد من ألتزامها بالمعاير الصحيه والاشتراطات القانونيه وضرورة المراجعه المستمره وأخذ عينات قبل الذبح لكل دوره والتأكد من سلامتها وعدم وجود أمراض بها.

وقد قامت اللجنة بالمرور علي ٦ عنابر دواجن بمحيط مدينة العريش وأفادت بالمرور والفحص تلاحظ أن العنابر توجد بمناطق بعيده عن الكتله السكنيه وجميعها بحاله جيده من حيث التهويه والنظافه الا عنبر واحد فقط تلاحظ وجود رائحه كريهه به وتم أنذار صاحب العنبر بضرورة نظافة وتطهير العنبر ولم يلاحظ وجود أي أمراض ظاهره علي قطعان الدواجن بجميع العنابر وتم التنبيه علي أصحاب مزارع الدواجن بضرورة التوجه لمكتب مركز الإصدار لاستكمال التراخيص (توفيق الأوضاع) حسب القانون وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين .

وقد أفاد رئيس المدينه بأنه يتم الأن دراسة عمل مجزر آلي للدواجن لذبح الدواجن فيه وتوزيعها علي أصحاب المحلات جاهزه للبيع

وتنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ومحافظ شمال سيناء، قامت الاجهزه الرقابية بمديرية التموين بالعريش بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بالمرور على المخابز السياحية والافرنجية لمتابعة بيع الخبز للمواطنين حيث تم تخفيض سعر الرغيف بنسبة ٢٥ % وجاري المتابعه من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية.