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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

الملك عبدالله الثاني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأى جهة وحماية مواطنينا أولوية

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة وحماية مواطنينا قبل كل شيء.

وأضاف الملك عبد الله، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد التقى، أمس الإثنين الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد. 

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعاون أعمق في المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والطاقة والبيئة، مشددين على ضرورة بذل جهود دولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

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