رئيس بلدية بيت لحم يستقبل ممثلة سويسرا ويطلعها على الوضع الراهن

استقبل أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم المحامي، في دار البلدية وفدًا من الممثلية السويسرية في رام الله ترأسه ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين، آن- ليز هينين والملحق الدبلوماسي نيكلاس سومير، وبحضور كارمن غطاس مديرة العلاقات العامة والثقافة والإعلام .

وفي بداية اللقاء، رحب سلمان بالضيوف في مدينة بيت لحم، وأعرب عن اهتمامه في إعادة احياء اجراءات توقيع اتفاقية التوأمة مع مدينة انغلبرغ السويسرية.

وأطلعهم على الوضع الجيوسياسي في فلسطين وخاصة في مدينة بيت لحم، ومحاولات الاحتلال لفرض سيطرتهم على معظم الأراضي لزيادة عدد المستوطنات والاستيلاء على المصادر الطبيعية وغيرها.

وقدم لهم شرحًا عن التحديات والصعوبات التي تواجه الهيئات المحلية نتيجة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أن الاحتلال قام بتدمير البنية التحتية في العديد من المدن الفلسطينية مثل جنين، وشل الحركة الاقتصادية المعتمدة على قطاع السياحة في بيت لحم خاصة.

ومن جانبها، أكدت هينين على ضرورة العمل من أجل استكمال إجراءات توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة انغلبرغ السويسرية وبيت لحم، وأشارت إلى أن موقف سويسرا واضح وهو داعم لإقامة حل الدولتين، وشرحت عن العمل الذي يقومون به لمساعدة قطاع غزة، إضافة إلى مساعدة المنشآت الداعمة للاقتصاد في الضفة الغربية.

وتطرقت إلى المشاريع السويسرية القائمة في فلسطين، ومنها تبادل الخبرات خاصة في مجال إدارة الفنادق، و العديد من مشاريع النمو الاقتصادي وخاصة المشاريع الريادية للنساء.