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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

جيش الاحتلال: سنرد على الهجوم الإيرانى فى الوقت وبالطريقة التى نختارها

نتنياهو
نتنياهو
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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إننا سنرد على الهجوم الإيراني في الوقت وبالطريقة الذين نختارها، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

 ويصر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على المضي قدمًا في توجيه ضربة عسكرية لإيران، بعد هجومها بالمُسيرات والصواريخ، مساء السبت الماضي على دولة الاحتلال.

ويرفض نتنياهو الدعوات الدولية بممارسة ضبط النفس، وأكد عزمه على توجيه ضربة "مؤلمة" لإيران، في حين يواصل العدوان على غزة، ما يضمن استمراره في منصبه، وفق ما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أمس الإثنين، في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال.

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