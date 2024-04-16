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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 36

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انه تشهد البلاد أجواء حارة على كافة الأنحاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية .

ويسود اليوم الثلاثاء طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا  وفي الصباح الباكر .

وأوضحت الأرصاد، أنه غدا الأربعاء هناك ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 36 درجة وسيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.  

وتابع: كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على غرب البلاد .

الارصاد القاهرة الكبرى أجواء حارة