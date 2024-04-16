الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 36

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انه تشهد البلاد أجواء حارة على كافة الأنحاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية .

ويسود اليوم الثلاثاء طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر .

وأوضحت الأرصاد، أنه غدا الأربعاء هناك ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 36 درجة وسيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع: كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على غرب البلاد .