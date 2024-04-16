الخارجية الروسية: سنتابع عن كثب مباحثات المستشار الألماني مع الرئيس الصين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن بلاده ستتابع عن كثب نتائج زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز، إلى الصين ومباحثاته مع الرئيس الصيني.

وقال رودينكو - للصحفيين اليوم /الثلاثاء/، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستتابع المباحثات بين شولتز والرئيس الصيني في بكين بشأن التسوية الأوكرانية - "إن موسكو تراقب جميع الأحداث المهمة، لكن زيارة المستشار الألماني إلى الصين بدأت للتو".

وأضاف: "لقد فهمت أن شولتز، وصل للتو إلى الصين، حيث تفقد مشاريع التعاون بين البلدين في الجنوب الصيني".

وتابع: "اليوم سيلتقي مع الرئيس شي جين بينج، وسنتابع عن كثب نتائج ذلك اللقاء".

في سياق مختلف، اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيا يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية مسؤول عن تفجير سيارة ضابط سابق في الأمن الأوكراني يقيم في موسكو.

وذكر بيان للأمن الروسي، اليوم، أن المواطن الروسي المعتقل من مواليد عام 1983، وقام بعملية تفجير لسيارة ضابط سابق بجهاز الأمن الأوكراني باستخدام عبوة ناسفة في موسكو بتوجيهات من جهاز الأمن الأوكراني.

