الاحتلال يخطر بهدم منازل في رام الله.. والأمم المتحدة قلقة من تصاعد عنف المستوطنين

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم /الثلاثاء/ بهدم سبعة منازل في قرية "دير ابزيع" غرب رام الله بوسط الضفة الغربية المُحتلة.

وأفادت مصادر في مُحافظة رام الله، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم سبعة منازل في القرية، بحجة البناء دون ترخيص، وسط تصعيد في الهجمات التي يشنها المُستوطنون على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في أطراف رام الله ومُحافظات الضفة الغربية المختلفة.

من جانبها، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن "توقف فورا" مشاركتها النشطة، ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين هناك.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني للصحفيين في جنيف: "على السلطات الإسرائيلية الحيلولة دون وقوع المزيد من الهجمات، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها".

