من "تيك توك" إلى السينما ودراما رمضان.. شباب سلكوا أسرع طريق للنجومية

كان قديمًا قد يكلفك الوصول إلى دور "كومبارس" صغير في فيلم أو مسلسل سنوات عديدة والسعي الدائم وراء الفرص والمنتجين ومخرجي الأفلام، ولكن الآن فقد وجد الغالبية من الشباب الطريق الأسهل والأسرع والأكثر انتشارًا وهو فيديوهات السوشيال ميديا وخاصة منصة "تيك توك"، حيث تحقق السوشيال ميديا تأثيرًا كبيرًا في جميع المجالات، حتي أصبحت وسيلة لتحقيق حلم الشهرة والنجومية في مجال الفن والعديد من المجالات الأخرى، ولكن مازال التليفزيون هو الحلم الأكبر والباب الأوسع الذي يمر منه كل موهوب ليصل إلي حلمه.

كما تشهد شاشات التليفزيونات في الفترة الأخيرة وصول الكثير من مشاهير السوشيال ميديا من نجوم في التليفون إلي نجوم في شاشات العرض من خلال المشاركة في أدوار درامية، وتعرض لكم "البوابة" أبرز مشاهير السوشيال ميديا الذين ظهروا في أعمال سينمائية ودرامية وإعلانات وخاصة في دراما رمضان الماضي.

بدأ صانع المحتوي الكوميدي محمود السيسي أول أعماله الدرامية من خلال ظهوره في مسلسل "مكتوب عليا" مع الفنان أكرم حسني، وذلك بعدما حقق شهرة نسبية من خلال فيديوهاته وعلق عليه الفنان أحمد حلمي قائلًا"بتموتني من الضحك هشتغل معاك قريب، مما ساهم في نشر التعليق كثيرًا وزيادة عدد المتابعين، وكان يقوم بدور الصديق المقرب لبطل الحقات "جلجل" الذي كان يقوم بدوره أكرم حسني، بدأ محمود مشواره عن طريق موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وكان ذلك بجانب الفديوهات التي كان يقون بنشرها عبر "يوتيوب"، ولكن من البداية كان هدفه هو الإلتحاق بالمجال الفني، ووجود فرصة العمل له.

وهناك الطفل عبدالرحمن طه وهو أصغرهم سنا ولكن موهبته كافية لتحقيق حلمه بدأت عبد الرحمن بتحقيق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية علي "تيك توك" حتي أصبح له ملايين المتابعين، كما اشتهر ايضًا بتقليده للعيد من الفنانين وكان من أبرزهم الفنان عادل إمام، وساعده ذلك في تسليط الضوء عليه، وكان من أول أعماله مسلسل "الكبير أوي "الموسم 6، حيث كان يقوم بدور أبن الكبير أوي جوني، وقام ايضًا بعمل برنامج" خلاويص" مع مني أحمد زاهر.

ولعل شريف فايد هو الأشهر على السوشيال ميديا حيث بدأ في عرض الفيديوهات منذ ما يقرب من 10 سنوات، وبدأ بنشر فيديوهات بسيطة علي موقع "vine" حتي أصبح من أشهر الشخصيات علي موقع التواصل الإجتماعي، وبسبب نسبة عدد المتابعين لديه دفع ذلك شركات الإنتاج لطلبه في الإعلانات عن منتاجاهم، وبدأ بعد ذلك في تقديم البرامج، ثم اتجه إلي التمثيل، شريف ليس شاب عادي بل له العديد من المميزات حيث أنه ليس ممثل فقط بل هو لاعب كرة القدم، موديل إعلانات، كما إنه "يوتيوبر" يقوم بعرض بعض المواقف التي يتعرض لها الشباب فى فيديوهات لا تزيد عن 30 ثانية، مما جعلته يحصل شهرة واسعة يدخل بها عالم الفن،كما شارك فى العديد من الإعلانات، وشارك ايضًا بمسلسل "ليالى الحلمية" الموسم 6.

كما ظهر الشاب أحمد رمزي في الفترة الأخيرة علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك "بفديوهاته التي أشتهرت بالكوميديا، ظهر أحمد في أول أعماله في مسلسل" في بيتنا روبوت" الموسم الثاني حيث كان يقوم بدور "هادي"، وحصل علي إعجاب الكثير من المتابعين.

أما حليم بركات وهو" يوتيوبر "و" تيك توكر " مصري حصل ملايين المتابعين من ظهره مع زوجته أمل في عمل فيديوهات يقوم بالتمثيل بها، ظل حليم لمدة 5 سنوات يحاول الدخول إلي الوسط الفني وتحقيق حلمه ولكن لا يحالفه الحظ، كما حاول ايضًا حليم دخول المعهد العالي للفنون المسرحية، ولم يحالفه الحظ ايضًا، فقرر حليم ان يصنع اسمه بنفسه ويصنع كيان خاص به فقام بنشر العديد من الفيديوهات التي كان محتواها تمثيلي عبر حسابه الخاص علي "يوتيوب" حتي يصل إلي هدفه ويشاهدة أحد من الشخصيات الفنية فأصبح له عدد كبير جدا من الجمهور.

كما اشتهر حسين نصار بتقليده للشيخ مبروك عطية حيث يقوم بعمل فيديوهات بخاصية "البلاي باك" على المكالمات المثيرة للجدل في برنامج الشيخ مبروك، وقد جذبت خفة ظل حسين وموهبته الأنظار عبر التي لا تتعدى الدقيقة الواحدة، كما حصل علي نسبة كبيرة من المتابعين مما ساعده ذلك في الدخول في أكثر من 8 أعمال في أقل من عام واحد حيث كانت أول أعماله هو مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر ومسلسل "في بيتنا روبوت"، وفي مسلسل" الأختيار 2 "ومسلسل" كوفيد 14 "مسلسل" خلي بالك من زيزي "ومسلسل" فرح " والعديد من الأعمال الأخرى.