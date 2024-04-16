المؤبد لمتهم في حيازة أقراص الترامادول والهيروين المخدر بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المؤبد بتهمة حيازة أقراص الترامادول والاستروكس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ع.م حاز اقراص الترامادول المخدرة والاستروكس والهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقي معلومات تفيد قيام متهم حيازة المواد المخدرة بعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وتم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم داخل مسكنه.

وبتفتيشه عثر علي أكياس تحتوي علي لفافات من الهيروين المخدر وأقراص الترامادول والاستروكس وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي من حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال علي عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.