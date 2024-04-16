فى ذكرى ميلاده.. تعرف على 6 أعمال غنى فيها عمار الشريعي بصوته

تجاوز عدد أعماله السينمائية 50 فيلماً، وأعماله التليفزيونية 150 مسلسلاً، وما يزيد على 20 عملاً إذاعياً، وعشر مسرحيات غنائية استعراضية، وقد قام كذلك بتلحين الحفل الموسيقي الضخم الذي أقامته سلطنة عُمان عام 1993 بمناسبة عيدها الوطني وكذلك عيدها الوطني عام 2010.

وقد سبقه في تلحين أعياد عمان الوطنية العديد من عمالقة الطرب العربي أمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب، كما قدّم بنفسه عدداً من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي الذي استمر عدة سنوات «غواص في بحر النغم».

الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي الذى نحتفل اليوم بذكرى ميلاده حيث ولد فى مثل هذا اليوم 16 أبريل عام 1948 بمحافظة المنيا وترصد “البوابة نيوز” أبرز المحطات فى حياته

اسمه بالكامل عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي وهو موسيقي ومؤلف وناقد مصر، ويعد أحد أعمدة الموسيقى في مصر، ولد في مدينة سمالوط إحدى مراكز محافظة المنيا بصعيد مصر

له علامات وبصمات في الموسيقى الآلية والغنائية المصرية، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية للكثير من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية وذلك رغم أنه كفيف

غنى الشريعى بصوته ما يقرب من ٦ أعمال وهى

أغاني فيلم البريء (محبوس يا طير الحق - الدم)

رباعيات داخلية من مسلسل ريا وسكينة

رباعيات داخلية بمسلسل الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين

تتر البداية والنهاية لفيلم كتيبة إعدام

تتر النهاية في مسلسل عصفور النار

أغنية مشتركة مع فردوس عبد الحميد في مسلسل عصفور النار

قدم الشريعى العديد من الأعمال الموسيقية في الأفلام منها حكاية شاب عمره ألف عام وفيلم حليم ويوم الكرامة وديل السمكة ولولاكي ونور العيون وزمن الجدعان والشيطانة التي أحبتني وقسمة ونصيب وكتيبة الإعدام والمرشد وحارة برجوان واحلام هند وكاميليا وكل هذا الحب وليلة القبض على بكيزة وزغلول وامرأة والقانون والمتمرد، وأبناء وقتلة، والعرضحالجي والصبر في الملاحات، وعصفور الشرق، وكراكون في الشارع والبريء ورمضان فوق البركان

ومن أعماله الموسيقية في المسلسلات مسلسل أهل الهوى وشمس الانصاري وابن ليل ووادي الملوك والشوارع الخلفية وسامحني يا زمن واغتيال شمس وبنت الباشا و أكتوبر الاخر وشيخ العرب همام وابو ضحك جنان والرحايا حجر القلوب والبوابة الثانية والجانب الاخر من الشاطئ وعدى النهار وساعه العصاري والمصراويه والعندليب وحكايه شعب وحاره العوانس وريا وسكينه وعفاريت السياله ومحمود المصري و بنت من شبرا واميره في عابدين و زمن عماد الدين والبر الغربي وحديث الصباح والمساء وأوبرا عايدة وخيال الظل وام كلثوم و امرأة من زمن الحب والسيره الهلاليه و هارون الرشيدي وزيزينيا وأبو العلا البشري و نصف ربيع الاخر وحلم الجنوبي والف ليله وليله والبراري والحامول والعائلة وأرابيسك ودموع صاحبة الجلالة، والكهف والوهم والحب، والراية البيضاء ورأفت الهجان وعصفور النار وأخو البنات والشهد والدموع وقال البحر وعالم عم امين

اما أعماله الموسيقية بالمسرحيات فقدم رابعة العدوية والواد سيد الشغال، وعلشان خاطر عيونك وإنها حقاً عائلة محترمة والحب في التخشيبة وتصبح على خير يا حبة عيني، ولولى، ويمامة بيضا.



وأشهر أعماله الموسيقية مع المطربين فكان له تعاون رائع مع سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله الرويشد بأغاني وطنية وعاطفية منها استحملك: كلمات/ الشاعر بدر بو رسلي.

مسحـور: كلمات الشاعر بدر بو رسلي.

لا تصــدق: كلمات الشاعر ساهـــر.

الجرح الأخير: كلمات الشاعر بدر بو رسلي.

قبل النهارده: ورده، كلمات عبد الرحمن الأبنودي وطبعا احباب: وردة الجزائرية

قدم الشريعى برامج في الأذاعة والتلفزيون

«غواص في بحر النغم» - تقديم وإعداد برنامج إذاعي لتحليل وتذوق الموسيقى العربية منذ عام 1988. كان البرنامج يذاع عبر البرنامج العام للإذاعة المصرية منتصف الليل ما بين الأحد والاثنين من الساعة 12:30 ولمدة حوالي 53 دقيقة، وهو برنامج يهتم بتحليل الموسيقى والأغاني العربية تحليلاً مبسطاً لتوضيح جماليات الموسيقى للمستمع العادي.

و«سهرة شريعي» - إعداد وتقديم على قناة دريم الفضائية.

«مع عمار الشريعي» - إعداد وتقديم على راديو مصر و قد سبق البرنامج حمله دعاية كبيرة قام بها العديد من النجوم مثل عمرو دياب وآخرين.

«المسحراتي» قدم في التلفزيون المصري.

أعمال فنية أخرى

قام بتأليف كونشرتو لآلة العود والأوركسترا ومتتالية على ألحان عربية معروفة وعزفهما مع أوركسترا عمان السيمفوني عام 2005.

شارك بالتعاون مع شركة ياماها اليابانية في استنباط ثلاثة أرباع التون من الآلات الإلكترونية.

شارك بالتعاون مع شركة إميولتور الأمريكية في إنتاج عينات من الآلات تقليدية والشعبية المصرية والعربية.

ابتكر العديد من الإيقاعات والضروب الجديدة.

أعاد صياغة وتوزيع العديد من المقطوعات الموسيقية والأغنيات.

ساهم مع مؤسسة دانسنغ دوتس Dancing Dots الأمريكية في إنتاج برنامج جود فيل Good Feel والذي يقدم نوتة موسيقية بطريقة برايل للمكفوفين.