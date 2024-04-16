أياب دورى الأبطال.. بوروسيا دورتموند يسعى لاستغلال غيابات أتلتيكو مدريد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب " سيغنال ايدونا بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذى يستضيف نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك ضمن منافسات أياب ربع نهائى بطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكان لقاء الذهاب الذي جمع بينهما على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، قد انتهى بفوز فريق أتلتيكو مدريد، بهدفين لهدف، سجل هدفي الفريق الإسبانى اللاعب رودريغو دي بول بعد دقائق فقط من انطلاقة المباراة، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب سامويل لينو فى الدقيقة الـ32، وجاء هدف بوروسيا عن طريق اللاعب سباستيان هيلير فى الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

وتضرب الغيابات صفوف أتلتيكو مدريد، حيث يغيب المهاجم الهولندي عن المباراة الثالثة على التوالي، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل أسبوع ونصف، كما يغيب لاعب الوسط الفرنسي، الذي وصل إلى المراحل الأخيرة من تعافيه من تمزق وتر العرقوب، كما يقضي الجناح البرازيلي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، بسبب البطاقات الصفراء.

كما يفقد فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، لاعبه الإيفوارى إن هالر الذى تعرض لإصابة في الكاحل مجددا، وسيخضع لراحة تامة حتى نهاية الأسبوع الجاري.