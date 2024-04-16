القاهرة الإخبارية تكشف المرحلة الثانية لقافلة المساعدات السادسة للتحالف الوطني إلى غزة

قالت سلسبيل سليم، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن المرحلة الثانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقدمة إلى غزة، هي قافلة تحمل الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية مقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من انتهاكات وأزمة إنسانية وقصف مستمر وحصار مفروض عليهم.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن هذه المرحلة تشمل أكثر من 126 قاطرة محملة بأكثر من 2400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية والمواد العلاجية، كما تحي بطاطين ومياه ومستلزمات يحتاجها الفلسطينيون بكثرة.

وتابعت: "جهود كثيرة ودور ريادي في مصر تقوم به منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الحرب، وهي سلسلة متواصلة من الجهود، والمباحثات والمساعدات تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرة إلى أن هذه القافلة تأتي بمشاركة مؤسسات وكيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأشقاء في غزة".