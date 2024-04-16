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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"إعداد القادة" يحصل على عضوية المجلس العربي للأنشطة الطلابية

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي
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أعلن معهد إعداد القادة التابع  لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال بيان رسمي له اليوم، أن المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته السادسة والخمسين والتي عقدت في جامعة بغداد بالعراق، قد اختار معهد إعداد القادة عضوًا في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية ومقره جامعة جنوب الوادي بمصر.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بتفعيل الأنشطة الطلابية على كافة المستويات المختلفة، وذلك بقيادة معهد إعداد القادة، مؤكدًا على الدور المهم الذي يلعبه المعهد في تنمية المهارات القيادية والإبداعية لدى الطلاب.

وأعرب الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن سعادته بثقة المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد، موجهًا الشكر والتقدير لاختيار معهد إعداد القادة كممثل له في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية للأعوام الثلاثة من 2024 إلى 2027.

وأضاف الدكتور همام أن هذا الاختيار سيتيح المزيد من التنوع في الأنشطة الطلابية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجامعات المصرية والعربية، بما يحقق أهداف اتحاد الجامعات العربية ويرتقي بكافة مجالات الأنشطة الطلابية.

ويذكر أن المجلس العربي للأنشطة الطلابية يضم في عضويته رئيس جامعة جنوب الوادي الجامعة المستضيفة لمقر المجلس ورئيس مجلس الإدارة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مدير المجلس العربي للأنشطة الطلابية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية، إضافة إلى مدير معهد إعداد القادة بمصر.

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