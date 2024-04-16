خلال 24 ساعة.. ضبط 171 قضية مخدرات وتنفيذ 53089 حكما قضائيا متنوعا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (171) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (178) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (88,537 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (17,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (8,724 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5,470 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,165 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,095 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (980 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (430 جرام).

(1506) أمبول مخدر.

(102367) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (27 قطعة سلاح نارى بحوزة 26 متهم) .. وذلك على النحو التالى: بندقية آلية بندقية خرطوش طبنجة (24) فرد محلى (30) طلقة مختلفة الأعيرة (218) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (53089) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(134) حكم جناية.

(15811) حكم حبس جزئى.

(3250) حكم حبس مستأنف.

(25458) حكم غرامة.

(8436) مخالفة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (19) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهم.

وأيضًا فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (305) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20898) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.