رئيس زراعة الشيوخ يطالب الحكومة بخطة واضحة للنهوص بزراعة القطن المصري

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن محصول القطن، كانت من أهم الملفات لدى لجنة الزراعة والرى واستغرقت وقتا طويلا لمناقشة كافة محاورها، وذلك نظرا لأهمية ذلك المحصول الذى يرتبط تاريخيا بالمصريبن، حيث كنا

كنا نزرع نحو ٢ مليون فدان في الماضي، وكان يمثل أهم مورد اقتصادى للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح المصرى،

كما كان أهم مورد للعملة الأجنبية بالنسبة للدولة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".

وأضاف الجبلي،: للأسف شهدت السنوات السابقة، تراجع كبير في زراعة القطن، حيث تراجعت مساحة زراعته إلي ٢٠٠ ألف فدان بعدما كانت ٢ مليون فدان، حيث تم استبدال زراعته بزراعة محاصيل أخرى، وهو ما كان يتطلب البحث عن السبب لاسيما وأن محصول القطن كان له فوائد عديدة وكان يوفر فرص عمل أيضا.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تنبه لذلك الملف الهام، وقام بالتعامل معه بالطريقة الصحيحة، وهى البدء بالتسويق قبل الزراعة، لأن الفلاح كان يسأل نفسه "هزرع القطن ليه هوديه فين".



وأضاف الجبلي،: وجه الرئيس بإنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم، وبالفعل قمنا بزيارة ميدانية له علي الطبيعة ، ونراه ليس له مثيل في العالم ، حيث يقام على مساحة ٦٢ ألف متر، وهو ما يعد خطوة هامة والبداية الصحيحة للنهوض بزراعة القطن.

وتابع،: النجاح يبدأ من هنا، توفير التسويق قبل الزراعة، ما ينبئ بنتائج جيدة، مشيرا إلي أهمية المحصول في كونه كثيف العمالة مما يوفر فرص عمل، كما تقوم عليه صناعات مختلفة مثل الزيوت والأعلاف والغزل والملابس وغيرها.



وتابع،: لايجوز أن يكون عددنا ١٠٠ مليون نسمة، ونستورد ملابس من الخارج، لابد من خطة واضحة بالأرقام لعمل اكتفاء ذاتى من الملابس.



وطالب الجبلي، من الحكومة سرعة التفاعل مع الدراسة المعروصة، وإعداد خطة متكاملة للرد عليها، توضح بالأرقام كيفية النهوض بذلك الملف واستعادة الريادة التاريخية في محصول القطن وصناعة الغزل والنسيج.

