ads
الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

جهود أجهزة وزارة
جهود أجهزة وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2146 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط 18 قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 125 حكم قضائى متنوع.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

الداخلية التهريب الاجراءات الجمركية هود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية