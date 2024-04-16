بالفيديو.. نصائح مهمة للمزارعين لتفادي أمراض المحاصيل مع التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن فصل الربيع أصبح متقلبا بسبب التغيرات المناخية، وبالتالي فإن هناك بعض الموجات قد تكون صيفا مبكرا.

وأضاف "فهيم" في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "من ضمن هذه الموجات المتوقعة، سنشهد ارتفاعا كبيرا مؤقتا غدا الأربعاء من 6 إلى 7 درجات، وهي قيم كبيرة في مثل هذا الوقت من العام".

وتابع: "هذا الارتفاع الكبير يأتي في توقيت مهم بالنسبة إلى معظم الزراعات الموجودة، ولدينا محاصيل مهمة مثل القمح، وبدأنا في موسم حصاده، وأول نصيحة لكل مزارعي القمح هي التوقف عن الحصاد غدا، إذ سنشهد ارتفاعا كبيرا في قيم درجات الحرارة وهبات الرياح الجنوبية النشطة المحملة بالأتربة وأتمنى تأجيل هذه العملية حتى يوم الخميس بالنسبة إلى الوجه البحري، ويوم الجمعة أو يوم السبت في الوجه القبلي".

وأوضح: "نحن الآن في مرحلة مهمة جدا لمحاصيل الفاكهة مثل المانجو والزيتون والنخيل والتين والبرقوق والموالح، وهي فترة حساسة، وبالتالي، من المهم أن يشهد اليوم وأو غدا صباحا ريّا لهذه التراكيب المحصولية، وأن يُضاف مع المياه مركبات مهمة من أجل الحفاظ على استقرار المحاصيل".