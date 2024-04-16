بعد عودة تخفيف الأحمال.. اعرف كيفية حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار

تخوف كثير من المواطنين بعد عودة تخفيف الأحمال، وانقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا ويتسألون عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و"تويتر" و"انستجرام" عن حدوث تذبذب في التيار الكهربائي بعد عودة التيار قد يتسبب فى تلف الأجهزة الكهربائية وكيفية حمايتها.

من هنا يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لحماية الأجهزة الكهربائية، وأكد الجهاز أنه بعد انقطاع الكهرباء يعود التيار بحالة تذبذب فربما يعود قويا أو ضعيفا مما يتسبب أحيانا فى تلف الأجهزة الكهربائية.

وترصد "البوابة نيوز" أسباب تذبذب التيار الكهربائي وكيفية تجنب حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار.

أولا: "حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار".

1- يفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

2- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر (البريزة).

3- يتم الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة أخرى.

ثانيا: "أسباب تذبذب الكهرباء"

1- يعتبر أحد أسباب تذبذب الكهرباء في المنزل هو ضعف التوصيلات الكهربائية والتمديدات بالمنزل مثل الأسلاك التي قد تكون قديمة ومتهالكة أو الأسلاك التي ليس لها حجم (سُمك) كاف للتعامل مع التيار الذي يستخدمه عدد الأجهزة لذلك عند تشغيل أجهزة مثل تكييفات الهواء والغلاية أو المكواة فإن هذه الأجهزة تسحب كميات عالية نسبيا من التيارمما قد يتسبب في انخفاض الجهد في منزلك والذي يظهر على هيئة تذبذب الأضواء ولإصلاح ذلك يجب عليك استشارة اخصائي لفحص الأسلاك والتحقق من إنها مناسبة للجهاز المستخدم .

2- تعتبر الأجهزة الأكثر سحبا للتيار الكهربائي مثل: “التكييف، الفرن الكهربائي، المكواة، والدفاية الكهربائية” من أحد أسباب تذبذب التيار في المنزل في حالة استخدام أكثر من جهاز في آن واحد على نفس الدائرة الكهربائية؛ فإذا كانت الأضواء لديك تخفت عندما تقوم بتشغيل جهاز معين مثل مجفف الشعر أو التكييف فتحقق أولا ما إذا كانت تلك الأضواء موصولة على نفس الدائرة الموصول عليها الجهاز من خلال فحص القاطع الكهربائي المشترك عندها تكون بحاجة لفصل الدوائر الكهربائية وعمل دائرة كهربائية خاصة لكل مجموعة على حدة بحال كانت الإضاءة تخفت والكهرباء ترتعش عند تشغيل أي جهاز منزلي فقد تكون بحاجة للاستعانة بالمتخصص الكهربائي لفحص جميع الدوائر الكهربائية ومدى تحمل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المنزلية المختلفة.